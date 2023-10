¿Luka Modric aterrizará en el Inter Miami CF?

Miami, FL.- Nuevos rumores giran en torno al Inter Miami CF., pero ahora envuelven al gran mediocampista croata del Real Madrid, Luka Modric con su supuesta llegada a la MLS para la temporada 2024, por lo que se uniría al astro argentino, Lionel Messi, y los españoles, Jordi Alba y Sergio Busquets.

La últimas semanas han sido ajetreadas para el club de David Beckham, luego de que la relación entre el Madrid y Modric de 38 años de edad, no es la mejor en estos momentos, iniciados por la falta de minutos del croata, tras la llegada de Jude Bellingham.

Este rumor se alimenta luego de las declaraciones de Modric en relación a su actual club, «Bueno, ciertamente es una situación nueva para mí no jugar tanto como antes y tango como me gustaría. Sabes que quiero jugar siempre, no quiero tener descansos, no quiero tener vacaciones. Solo quiero jugar, me encanta».

¿Luka Modric enciende las esperanzas del Inter Miami de Messi para MLS 2024?

Siendo aún más claro, Modric destacó, «No quiero estar fuera. Solo quiero jugar, si es necesario cada 3 días, porque me siento bien físicamente […] Todo lo que sucede a mi alrededor es un proceso normal así que simplemente lo acepto. Tengo que prepararme mentalmente para esta situación. Aceptar y seguir adelante».

Uno de los mejores centrocampistas contra los que he jugado. Ha sido un placer. 🤝🤝 @5sergiob pic.twitter.com/0DgKB33t3c — Luka Modrić (@lukamodric10) May 10, 2023

Como reacción a estas declaraciones de Modric, se recordó las ambiciosas iniciativas de Beckham que ya mostró su intención de fichar al croata para la campaña 2024.

No obstante, hay que recordar que Arabia Saudita también figura como otra de las grandes opciones para Luka Modric. El afán de la liga árabe es alimentarse de las grandes figuras del fútbol europeo pagando fuertes sumas de dinero.

De ser cierto este rumor, en la media cancha de los de Fort Lauderdale, Modric podría jugar junto al legendario 5 del FC Barcelona. Un deleite futbolístico que alimentará el nivel del soccer en Estados Unidos.

