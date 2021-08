Miguel Cabrera llegó a los 499 HR

Baltimore, MY.- El venezolano Miguel Cabrera está a un jonrón de llegar a los 500. Antes de que regrese a Detroit para disputar varios juegos en casa, le resta otro encuentro en Baltimore.

El manager A.J. Hinch, prometió que Cabrera jugará, “He hablado con él. No vamos a tentar al destino en el béisbol. Realmente queremos que él consiga el hit donde sea. Tal vez será aquí el jueves o tal vez no”.

Asimismo, Cabrera conectó el cuadrangular número 499 en su carrera, durante una noche en que totalizó tres hits, para que los Tigres de Detroit vencieran el miércoles 5-2 a los Orioles de Baltimore.

Miguel Cabrera podría llegar hoy a los 500 HR

Por su parte, su compañero Jonathan Schoop, dijo, “Todos esperaban que él pudiera hacer esto en Detroit, pero vamos a ver qué pasa”. Y finalizó, “Bueno, entonces esperemos que lo logre mañana”.

Cabrera, dos veces ganador del premio como Jugador Más Valioso de la Liga Americana, busca convertirse en el pelotero número 28 que alcanza los 500 cuadrangulares en la historia de Grandes Ligas.

De manera que, cuando lo consiga, será el primer venezolano en lograrlo y el séptimo latinoamericano en la lista. Uniéndose, a los mayores jonroneros latinos de todos los tiempos: Alex Rodríguez (696), Albert Pujols (676), Sammy Sosa (609), Manny Ramírez (555) y David Ortiz (541) y el cubano Rafael Palmeiro (569).

Al mismo tiempo, el venezolano Cabrera se unirá a Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Pujols, Rodríguez y Palmeiro como los únicos que combinaron 3,000 hits y 500 jonrones en sus carreras en las Mayores.

Video: Miguel Cabrera hits career homer No. 499! (One away from 500 in his career)