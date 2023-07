Messi y su debut de ensueño en Inter Miami

Miami, FL.- Messi, siempre Messi. El astro argentino tuvo un debut en ensueño con Inter Miami al marcar un gol de tiro libre en el último suspiro del juego ante el mexicano Cruz Azul, que significó la victoria 2-1 para el club estadounidense.

«Es una película que se reitera permanentemente», dijo el entrenador de Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino.

Messi jugó su primer partido de clubes fuera de Europa en el DRV PNK Stadium en Florida. Los 20.000 aficionados, entre los que se encontraban celebridades como LeBron James, Serena Williams y Kim Kardashian, esperaron con ansias el estreno del argentino que ingresó al campo en el minuto 54.

El atacante hizo estallar las tribunas con un maravilloso tiro libre al minuto 90’+4 que se metió en la escuadra del arco defendido por Andrés Gudiño.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023