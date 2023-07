Charlotte, NC.- Charlotte FC no tiene planes de cambiar su campo artificial a césped natural para recibir a Inter Miami y Lionel Messi, como lo ha sugerido a todos los clubes Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS).

La reciente incorporación del astro argentino al club del sur de Florida ha revolucionado el fútbol estadounidense y generado expectativas en los fanáticos de todo el país.

Los precios de los boletos en todos los estadios que visitará Inter Miami se dispararon debido a la posibilidad de que el ex Barcelona y ex Paris Saint Germain pueda estar en cancha.

Don Garber dijo esta semana a The Athletic que espera que los clubes puedan tener césped natural para recibir a Inter Miami, una superficie en la que juegan los clubes en Europa.

Charlotte FC no cambiará a césped natural para Messi

Un portavoz de The Crown se pronunció en Charlotte Sport Live de Queen City News sobre la superficie del Bank of America Stadium. “Todos nuestros partidos de la Major League Soccer están programados para jugarse en césped artificial y no hay ningún plan para cambiar a césped natural”.

El comentario ha sido replicado por diferentes medios. En ocasiones puntuales, como para el amisto del verano pasado ante el Chelsea inglés, el Bank of America Stadium cambió a natural la superficie del campo.

Charlotte FC actualmente está luchando para alcanzar un puesto en los playoffs. El partido contra el Inter Miami de Messi será el último de la temporada regular, el 21 de octubre. El enfrentamiento podría ser decisivo en sus aspiraciones.

