Más Oro para Estados Unidos en esquí acrobático slopestyle

Beijing, China.- La disciplina de esquí acrobático slopestyle en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, dejó a los estadounidenses, Alexander Hall y Nicholas Goepper, con las preciadas medallas de oro y plata, respectivamente.

En este sentido, el campeón Alexander Hall de 23 años, precisó, «Realmente tuve la mejor carrera de mi vida. Sinceramente, me sorprendió mucho pasarlo». Además celebró, «Todavía no me doy cuenta de lo que he conseguido».

Así pues, Hall destacó de entrada con un primer run de 90,01 puntos, que lo llevó al oro. El oro norteamericano nació en Alaska, de padre estadounidense y madre italiana, creció en Suiza y regresó a EE. UU., cuando tenía 16 años.

Oro y plata para Estados Unidos en esquí acrobático slopestyle masculino

Por su parte, Nicholas Goepper de 27 años, también sumó igual que hace cuatro años en Pyeongchang. Aunque para el 2014, en Sochi ganó el bronce.

Asimismo, Goepper hizo declaraciones que sembraron dudas sobre su futuro deportivo, «Es genial traer a casa otra medalla de los Juegos Olímpicos. No podía ni imaginarlo. Si me hubieras dicho eso cuando tenía 16 años, habría pensado que estabas loco».

De esta manera, los representantes de Estados Unidos alcanzaron el doblete en el podium de esquí acrobático slopestyle, a los que se sumó el sueco Jesper Tjader con 85,35 puntos. Pese a que había alcanzado el octavo lugar en el circuito de la Copa del Mundo, fue la sorpresa con el bronce en esta disciplina.

