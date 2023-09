LeBron James quiere armar un «Team USA» de cara a los JJ. OO. París 2024

Chicago, IL.- La estrella de los Ángeles Lakers de la NBA, LeBron James informó su decisión de disputar el próximo verano en París, Francia en los últimos Juegos Olímpicos de su carrera, y que además está en conversaciones con Stephen Curry, Kevin Durant o Jayson Tatum para formar el «Team USA».

El portal «The Athletic» publicó el lunes 11 de septiembre, la decisión de LeBron, que ha ganado dos medallas de Oro olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012.

Sin embargo, LeBron, que cumplirá 39 años en diciembre, está intentando convencer a otros campeones de la NBA. Parte de esta campaña admirable de LeBron ya sumó, inicialmente a jugadores como: Curry, Durant, Anthony Davis, Tatum y Draymond Green.

Por el momento, otros jugadores como Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox y Kyrie Irving, están evaluando la idea de integrar el equipo olímpico de USA.

LeBron wants to represent Team USA at 2024 Paris Olympics and is leading a group of players including Steph, KD, Anthony Davis, Jayson Tatum and Draymond per @ShamsCharania, @joevardon

Devin Booker, Dame, De'Aaron Fox, and Kyrie also have "serious interest" pic.twitter.com/IDOEOSOP1s

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2023