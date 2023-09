Scaloni responde a la posibilidad de que Messi juegue la Copa Mundial 2026

Buenos Aires, Argentina.- El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni respondió que, «por el bien del fútbol, todos queremos que pueda jugarlo», haciendo referencia a la posibilidad de que Lionel Messi pueda jugar la Copa Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Esta respuesta de Scaloni vino acompañada de la pregunta retórica, «¿Cómo vamos a hablar de algo que va a pasar?». Además, confirmó que esta conversación con Lionel Messi todavía no se ha dado.

Encima de esto el DT de Argentina, que condujo a la selección a ganar la Copa del Mundo 28 años después, reflexiona, «el fútbol es tan cambiante» que no puede asegurarse nada. Asimismo, aprovechó el momento para solicitar «respeto», porque las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial 2026 empiezan esta semana.

En este sentido, Scaloni destacó, «Todo el mundo quisiéramos que esté, pero hablar de eso ahora. Hay que ser bastante prudentes, será complicada esta eliminatoria». De paso recordó que ni siquiera está pensado, «en el viaje de Bolivia», como para pensar «dentro de tres años».

Para responder a la reiterada duda sobre el supuesto agotamiento de Messi y de un posible descanso de cara al segundo encuentro de Eliminatorias, que se jugará en La Paz, el entrenador comentó, Messi, «jugará todo lo que pueda jugar».

No obstante dijo, «Para nosotros, que esté en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo». Dejando claro la intención de Scaloni de contar con Messi en el Once Titular.

También hay que recordar que Messi había dejado claro que el Mundial de Qatar 2022 era el último de su carrera. Sin embargo, la ilusión de ganar la Copa Mundial generó la expectativa de que pueda llegar a la cita pautada de 2026.

Por ahora, Argentina se prepara para debutar frente a Ecuador el jueves 7 de septiembre, en la primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial 2026, en el Estadio Mâs Monumental, en Buenos Aires, Argentina.

