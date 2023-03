LeBron James fuera de las canchas por lesión

Los Ángeles, CA.- Los Angeles Lakers anunciaron el jueves 2 de marzo que LeBron James tras una lesión de tendón en el pie derecho se perderá, por lo menos tres semanas de competición, haciendo alusión a la lesión que LeBron se hizo el domingo contra los Dallas Mavericks.

La franquicia angelina destacó en su comunicado, «LeBron James ha sido evaluado por los médicos de los Lakers y se ha determinado que tiene una lesión de tendón en el pie derecho. James será reevaluado en aproximadamente tres semanas».

Hay que recordar que LeBron pese a la lesión del domingo logró terminar de pie el partido. Sin embargo, no estuvo presente en la derrota el martes 28 de febrero contra los Memphis Grizzlies. Tampoco estuvo presente en la victoria del miércoles 1 de marzo ante los Oklahoma City Thunder.

Ciertamente, la lesión de LeBron confirman algunas preocupaciones en el plan aspiracional de los Lakers. Ya que por el momento están en el undécimo lugar en la Conferencia Oeste con un balance de 30-33. Solo tienen un partido de diferencia de los New Orleans Pelicans que están en el último puesto.

