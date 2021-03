San Francisco, CA.- LeBron James sigue indetenible. El astro consiguió un tiple doble en la paliza de Los Angeles Lakers sobre Golden State Warriors 128-97 en el Chase Center de San Francisco.

El “Rey” terminó el juego con 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Es el cuatro triple doble para para él esta temporada. La soberbia actuación eclipsó los 27 puntos y 2 asistencias de Stephen Curry, quien en la jornada se convirtió en el mejor pasador (4.856) histórico de los Warriors. Superó a Guy Rodgers.

Ver más: ¡Se retira una leyenda! Drew Brees pone fin a prolífica carrera en NFL

LeBron James además sumó un nuevo hito. Es el único jugador que logró imponer doble dígito en puntos, rebotes y asistencias en diez ocasiones tras superar los 35 años.

LeBron has the fadeaway on 💯 tonight.@Lakers in control on ESPNpic.twitter.com/mh05s3gjZ3

— NBA (@NBA) March 16, 2021