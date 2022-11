Grandeliga venezolano anuncia su posible retiro de la MLB en 2023

Detroit, MI.- De acuerdo con un artículo de la MLB.com, el grandeliga venezolano, Miguel Cabrera podría retirarse del béisbol de las grandes ligas en 2023, una vez culmine la temporada, en una entrevista previa a una gala benéfica llevada a cabo en la ciudad de Miami.

Este artículo de la MLB.com precisó, «Creo que será mi último año. Se siente un poco raro decir eso». Sin embargo, «Miguelito» Cabrera no firmó en piedra que esta sería su última temporada en las mayores.

En el material audiovisual publicado junto al artículo, Cabrera menciona que no va a decir «nunca», sin embargo confirma que, «Creo que es hora de decir adiós al béisbol». Lo que confirma que el pelotero venezolano de 39 años está en la antesala a su retiro de su carrera profesional.

Frente a esto, Cabrera confesó que esta es una decisión ampliamente conversada con su familia. Además dejó sobre la mesa su intención de seguir trabajando en el béisbol en otras funciones. Enfatizó que preferiría trabajar con los Tigres de Detroit, «Mi meta es contribuir y ayudar, porque amo el béisbol».

One last ride.

Miguel Cabrera has announced that the 2023 season will be his last. pic.twitter.com/aiyc8CDXqI

— MLB (@MLB) November 29, 2022