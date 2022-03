Latino de Charlotte FC convocado a la Sub-17 de EEUU

Charlotte, NC.- Un jugador de origen latino de Charlotte FC ha sido convocado para la selección nacional de Estados Unidos en la categoría Sub-17.

El equipo de Queen City está orgulloso de la selección del mediocampista Brian Romero. En una publicación en Twitter lo dejó de manifiesto.

“¡Muchas felicidades al jugador de la Academia Sub-17 Brian Romero por haber sido convocado a la #U17MYNT para sus primeros partidos internacionales del ciclo 2022-23!”, tuiteó el equipo.

Big congrats to U17 Academy player Brian Romero on being called up to the #U17MYNT for its first international matches of the 2022-23 cycle! 👏 #ForTheCrown | @USYNT

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 9, 2022