Ruta de la antorcha olímpica en la capital de Francia

París, Francia.- Anne Hidalgo, alcaldesa de París anunció que la antorcha olímpica llegará a su ciudad el próximo 14 de julio de 2024, coincidiendo con su fiesta nacional de Francia que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789.

Asimismo, la antorcha olímpica recorrerá París durante dos días, como parte del recorrido que ejecutará entre el 16 de abril y el 26 de julio.

De este modo, la alcaldesa Hidalgo informó que se trata de mostrar, «la historia de nuestras revoluciones y la historia de nuestra vida cotidiana». Estas declaraciones se ofrecieron en el Museo Carnavalet de historia de París, junto con el presidente del comité organizador de París, 2024, Tony Estanguet.

Asimismo, Hidalgo expresó, «Es una oportunidad extraordinaria para que nuestro país cuente quiénes somos, con nuestros defectos y cualidades, nuestra historia y nuestra posible proyección en el futuro».

À Paris, les 14, 15 et 26 juillet 2024, la flamme olympique portera un message d'espérance. À l'image de l'esprit parisien, ce peuple qui rayonne par sa diversité et son désir de liberté. Un peuple qui sait s'unir par tous les temps et qui garde le regard tourné vers l'avenir ! pic.twitter.com/OEUR3o7hoQ

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 3, 2023