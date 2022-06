La primera ronda entre Serena Williams vs Harmony Tan

Londres, Reino Unido.- Serena Williams regresó al Grand Slam en Wimbledon, y en un duelo de tres horas y 11 minutos, contra la francesa Harmony Tan, cautivó al público pese a que terminó con la derrota encima.

Este partido fue el más largo del cuadro individual femenino hasta el momento, mientras la francesa Tan, la número 115 del mundo se mantuvo firme en un interminable Tie Break para ganar 7-5 1-6 7-6 (10-7).

Muchos tenían claro que esta no sería la mejor participación de Serena Williams, sobre todo, por el tiempo que llevaba sin jugar. Sin embargo, desde su aparición en la cancha central se robó los suspiros, las miradas y aplausos.

Pese al gran espectáculo de Serena Williams y Harmony Tan, fue esta última la que se robó la fiesta dentro de la cancha, cuando en distintas oportunidades se ganaron los aplausos de su rival desde el otro lado de la cancha.

A truly phenomenal effort after a year out of action 👏#Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/IHBiNQsOAR

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022