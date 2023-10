La explosión de PJ Washington

Charlotte, NC.- PJ Washington tuvo una noche fantástica en la primera victoria de Charlotte Hornets en esta pretemporada ante Oklahoma City Thunder, 117-115.

El partido disputado en el Spectrum Center de Queen City vio brillar al jugador que terminó con 31 puntos y máximo anotador del encuentro.

Los Hornets consiguieron su primera victoria en tres encuentros y el primero en condición de local en la pretemporada de la NBA.

PJ Washington tuvo 13 de 18 tiros (5 de 8 triples), tres rebotes y dos asistencias en sólo 24 minutos.

