Ícono de YouTube MrBeast patrocina a los Hornets

Charlotte, NC.- El ícono de YouTube MrBeast y Charlotte Hornets alcanzaron un acuerdo de patrocinio inédito en la NBA.

Es la primera vez en la historia que un influencer patrocina una franquicia de la liga de baloncesto estadounidense.

Hornets Sports & Entertainment anunció la asociación innovadora con Feastables, una marca de dulces fundada por el youtuber Jimmy “MrBeast” Donaldson, que designa a la compañía como socio oficial de parches de Jersey del equipo, señaló la franquicia en un comunicado.

MrBeast es el youtuber con más suscriptores del mundo con más de 187 millones. Está entre los cinco primeros en TikTok con más de 87 millones de seguidores. Tiene más de 350 millones de seguidores combinados en YouTube, TikTok, Instagram y Twitter.

En sus redes sociales publica contenidos de retos y filantropía.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a Feastables y a MrBeast, nativo de Carolina del Norte, a nuestra familia de los Hornets», dijo el presidente y vicepresidente de Hornets Sports & Entertainment, Fred Whitfield.

Reed Duchscher, de Feastables, expresó que “los Hornets son uno de los equipos más emocionantes de la NBA y son los favoritos entre los jóvenes, por lo que Feastables no podría estar más emocionado de asociarse».

Feastables is the official sponsor of the @hornets 🙂

I love Basketball so it only makes sense for Feastables’s first sponsorship to be with my home team 🥰 pic.twitter.com/XgXy4rotqy

— MrBeast (@MrBeast) October 2, 2023