Knights despiden temporada con espectáculos para fanáticos

Charlotte, NC.- La temporada de Charlotte Knights llega a su fin este fin de semana, por lo que tiene preparado una serie de espectáculos para agradecer el apoyo de los fanáticos.

El equipo Triple-A de Chicago White Sox jugará en el Truist Field en Uptown Charlotte desde el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 ante Nashville Sounds, filial de Milwaukee Brewers.

Los Knights no lograron avanzar a la postemporada. Su difícil campaña los dejó en el último puesto de la liga con el peor récord de las menores.

Sin embargo, el equipo recibió el apoyo de fanáticos que día a día auparon desde las tribunas. Ese valioso acompañamiento será agradecido este fin de semana.

ADAM 💣 @ahackenberg7 with his 2nd homer of the season! pic.twitter.com/IUdCWW34b3

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) September 14, 2023