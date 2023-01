Jugadores se quejan del césped del Bank of America Stadium

Charlotte, NC.- La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA, por sus siglas en inglés) se quejó de las condiciones del césped del Bank of America Stadium en el partido de Nochebuena que enfrentó a Carolina Panthers ante Detroit Lions.

El periodista Adam Schefter, de la cadena de deportes ESPN, hizo la revelación citando fuentes de la NFLPA.

Según esta versión, la NFLPA reprochó la dureza del terreno en un partido que fue el más frío jugado en el campo de los Panthers y que terminó con victoria para los locales 37-23.

«Pensé que las condiciones del campo estaban por debajo del estándar de la NFL», dijo el mariscal de campo de los Lions, Jared Goff, después del partido. “Necesitan encontrar una manera de hacer que el césped no se sienta como cemento».

NFLPA is filing a grievance against the NFL and Carolina for the hardness of the playing field in last Saturday's Lions-Panthers game, per source. The NFLPA complained before the game and said the field conditions in the extreme cold, only worsened as the game progressed.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 1, 2023