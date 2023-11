Juan Toscano ve posible que México tenga una franquicia de la NBA

Ciudad de México, MEX.- Juan Toscano-Anderson, campeón de la NBA con Golden State Warriors, afirmó que México es una excelente plaza en caso de una eventual expansión de la liga de baloncesto estadounidense.

El jugador mexicano de 30 años ofreció estas declaraciones en el marco del juego que disputarán este jueves Orlando Magic y Atlanta Hawks en la Arena Ciudad de México.

“Quiero que Orlando y Atlanta monten un verdadero espectáculo aquí, porque si jugadores y la gente de NBA sienten los gritos y el gran ambiente de los mexicanos ellos pensarán que pueden traer una franquicia a esta ciudad, mejor que en Seattle o Las Vegas”, dijo Toscano-Anderson en conferencia de prensa en la capital de México.

Juan Toscano-Anderson in a @CapitanesCDMX uniform is going to be a movie! 🎥 pic.twitter.com/pnJF4wdVr7

— NBA G League (@nbagleague) October 31, 2023