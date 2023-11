charlotte-hornets-apuesta-por-mark-williams

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets anunció que ejerció su opción de tercer año sobre el joven centro Mark Williams.

El presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Charlotte Hornets, Mitch Kupchak, fue el encargado de hacer el anuncio en un comunicado.

Esta decisión no solo es un voto de confianza en el potencial del jugador, sino también un paso estratégico para asegurar un futuro prometedor para los Hornets en la NBA.

OFFICIAL: We have exercised our third-year team option on center Mark Williams.

— Charlotte Hornets (@hornets) October 31, 2023