Inter Miami CF «Por la Primera🏆»

Chester, PA.- El Subaru Park fue el escenario que presenció el sueño de ir «Por la Primera🏆» del Inter Miami CF con una goleada sobre el Philadelphia Union de 4-1, solo para confirmar su superioridad ofensiva y alta tasa de efectividad bajo la batuta del argentino Lionel Messi.

A pesar de que el Philadelphia sostiene un récord dominando los partidos en casa y que la temporada pasada hizo acto de presencia en la Final de la Copa MLS, el Inter Miami apagó todas estas ilusiones desde el minuto 3′ cuando el venezolano Josef Martínez abrió el marcador.

Ver más: Charlotte FC se despidió de la Leagues Cup

Rápidamente, en el minuto 20′, Messi con un pase asistencia de Josef Martínez, hizo un disparo de larga distancia para superar a un tardío Andre Blake, que quedó tendido en el suelo, mientras el balón pasó ajustado al palo y Lionel celebraba el segundo tanto del juego y el noveno gol con Inter Miami.

Justo antes del final del primer tiempo, al 45’+3′, el ex barcelonista Jordi Alba dio la estocada mortal para dejar el marcador 3-0. En el camino a los vestuarios los espectadores del partido abucheaban a los jugadores del Philadelphia.

Por la Primera 🏆

We’re headed to Nashville this Saturday to face Nashville SC for the @leaguescup finals! Vamos 💗🖤 pic.twitter.com/2gFcWjRSCr

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023