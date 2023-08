Riad, Arabia Saudita.- El portugués y estrella de fútbol, Cristiano Ronaldo (CR7) ganó su primera Arab Club Champions Cup con su actual equipo Al-Nassr, donde encajó en dos oportunidades para ganarle al Al-Hilal.

La temporada pasada CR7, ahora de 38 años de edad, no pudo ganar el torneo tras quedar subcampeón de la Saudi Pro League.

El torneo reúne a los mejores equipos árabes de la región. Por ejemplo, incluye equipos de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Marruecos, Argelia y Túnez.

El guardameta Mohammed Alowais le negó los chances a las estrellas del Al-Nassr, como Sadio Mane, Seko Fofana y Marcelo Brozovic.

