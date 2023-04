Estas selecciones jugarán la Copa Oro en Charlotte

Charlotte, NC.- Cuatro selecciones jugarán partidos de la Copa Oro en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte.

Ya con el sorteo realizado y los grupos definidos por parte de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), también quedó fijado donde se jugarán los partidos.

El Bank of America Stadium recibirá a Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y Haití el domingo 2 de julio. Será una jornada de dos partidos.

Ver más: Charlotte será sede de la Copa Oro de la Concacaf

Para el equipo masculino de Estados Unidos será la primera vez que juegue en la ciudad de Charlotte. Ya lo había hecho en siete ocasiones en Carolina del Norte. La selección nacional no disputa un encuentro en el estado desde hace cinco años.

THE @USMNT IS COMING TO THE QC 🇺🇸

🆚 USA vs Nicaragua, Honduras vs Haiti

📍 Bank of America Stadium

📆 Sunday, July 2

🏆 Concacaf @GoldCup

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 18, 2023