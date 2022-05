Elegido por segundo año consecutivo como MVP de la NBA

El serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets se suma su segundo MVP (2022) consecutivo en la NBA, tras liderar una votación revelada, este miércoles, en la que aparecen tres jugadores no estadounidenses en una selecta lista de cinco jugadores.

Joel Embiid de Camerún, Giannis Antetokounmpo de Grecia y Luka Doncic de Eslovenia, son los nombres que resaltan para este reconocimiento.

Pese a la fuerte competencia, la NBA hizo oficial que Nikola Jokic es el ganador del MVP de la temporada 2021-2022. Sin embargo, ya algunas cadenas especializadas en deportes adelantaron que el

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022