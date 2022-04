New Orleans, LA.- Un encuentro histórico pondrá cara a cara a las dos mayores rivalidades del baloncesto universitario. Este sábado Duke Blue Devils y los North Carolina Tar Heels se enfrentarán en el Final Four que se disputará en New Orleans.

El juego tiene paralizado al mundo del baloncesto en Estados Unidos. Entre ambos equipo de Carolina del Norte suman 12 títulos. Siete para UNC y cinco para Duke.

El título más reciente lo consiguió UNC en 2017. Dos años antes Duke ganó su último campeonato.

El de este sábado es el primer encuentro entre estos dos en equipos en el Torneo NCAA en toda la historia. Los enfrentamientos directos suman 257. UNC ganó 142 veces mientras que Duke ganó 115.

Duke y UNC cara a cara en el Final Four

El Final Four consiste en dos semifinales y la final. Los ganadores de cada llave se miden en el partido decisivo.

Duke Blue Devils llega como los grandes favoritos del Final Four. “Tiene la rotación más talentosa y el techo más alto de cualquier equipo en la Final Four en términos de rendimiento», según CBS Sports.

«Carolina del Norte tiene cuatro jugadores capaces de anotar más de 20 en cualquier noche, y esa versatilidad de opciones de puntuación los convierte en un equipo peligroso para enfrentar en términos de planificación del juego», agregó el medio de comunicación.

El juego de Duke y UNC está previsto para las 8:49 pm. Previamente se enfrentarán Kansas y Villanova en la otra semifinal. Ambos tienen tres títulos del baloncesto universitario.

