Comunidad latina y policías unidos a través del béisbol

Charlotte, NC.- Policías y miembros de la comunidad latina en la ciudad de Charlotte disputarán un juego de béisbol que servirá para estrechar lazos.

El juego anual se llevará a cabo el domingo 25 de junio en McClintock Middle School (1925 Rama Road Charlotte, NC 28212) a partir de las 2:05 pm.

CMPD Baseball se medirá en el terreno a Charlotte Latino Community Baseball. El juego será una gran oportunidad para mostrar habilidades deportivas y fortalecer las relaciones comunitarias.

CMPD Baseball will play their annual game against the Charlotte Latino Community Baseball this Sunday, June 25th at McClintock Middle School. Come out and support our CMPD team! First pitch is at 2:05 p.m.! pic.twitter.com/LwlhQPpt38

— CMPD News (@CMPD) June 21, 2023