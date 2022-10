christian-lattanzio-extiende-su-contrato-con-charlotte-fc

Charlotte, NC.- Christian Lattanzio ya no tendrá la etiqueta de interino. El entrenador que tomó las riendas de Charlotte FC con la temporada avanzada firmó una extensión de su contrato con el club.

En 20 partidos dirigidos dejó récord de 8 victorias, 10 derrotas y dos empates.

Lattanzio era asistente de Miguel Ángel Ramírez quien fue despedido el 31 de mayo después de 14 partidos.

Christian Lattanzio asumió como entrenador interino y de inmediato quiso establecer su estilo que mantenía el juego asociativo, pero con mayor contundencia.

Ahora, el nuevo contrato lo vincula con Charlotte FC hasta la temporada 2024 con una opción para 2025, informó el equipo en un comunicado.

“Estoy emocionado de firmar una extensión en Charlotte mientras continuamos construyendo nuestra cultura e identidad”, dijo Lattanzio.

“Me siento honrado de ser el entrenador en jefe de Charlotte FC y sé que todos en este club de fútbol están alineados y preparados para avanzar hacia 2023 a medida que mejoramos sobre la base que hemos construido juntos esta temporada”.

Our Head Coach is here to stay 👑#ForTheCrown pic.twitter.com/Fb2RAWzy7a

— Charlotte FC (@CharlotteFC) October 26, 2022