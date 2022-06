Charlotte FC comienza una nueva etapa ante NY Red Bulls

Charlotte, NC.- Charlotte FC emprende este sábado una nueva etapa ante New York Red Bulls. El equipo de Queen City contará con Christian Lattanzio dirigiendo su primer partido tras el despido del español Miguel Ángel Ramírez.

El juego se disputará a partir de las 3 pm en el Bank of America Stadium y mostrará los fundamentos de Lattanzio quien era asistente de Ramírez.

El nuevo entrenador interino ofreció su primera conferencia a solo horas de su debut al frente del equipo en la Major Legague Soccer.

“Mis expectativas del equipo son ser competitivos desde el primer hasta el último minuto e intentar imponer nuestro juego”, dijo el exasistente New York City y Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

“Ningún entrenador puede garantizar el resultado, ni siquiera los entrenadores más grandes en los equipos más grandes. En lo que tenemos que centrarnos es en el rendimiento y el proceso”.

Lattanzio is ready to work & knows it'll be a party 🏟#ForTheCrown

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 10, 2022