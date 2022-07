Toronto, CAN.- Los nuevos fichajes de Toronto FC les ayudaron a mostrar su mejor versión de la temporada. La victima: Charlotte FC, que sufrió una estrepitosa goleada 4-0 en una presentación que le dejó sin capacidad de respuesta desde el inicio.

El vendaval de Toronto FC en su casa, en el BMO Field, llegó desde el comienzo del partido. Al minuto 4 un despeje de Brandt Bronico golpeó en la espalda de Jonathan Osorio y el balón se internó en la portería por encima de Kristijan Kahlina.

Desde los primeros minutos los canadienses estaban inspirados y presionado contra el arco de The Crown. Las estrellas del fútbol italiano recién fichadas por Toronto, Lorenzo Insigne (ex Napoli) y Federico Bernardeschi (ex Juventus), debutaron en buena forma en la Major League Soccer.

Ver más: Charlotte FC buscará escalar posiciones ante Toronto FC

Su presencia se notó en el juego de Toronto que tenía cinco partidos sin conocer la victoria.

Charlotte FC no había terminado de asimilar el gol tempranero cuando un disparo de Bernardeschi rozó el poste izquierdo de Kahlina.

Al minuto 10 Michael Bradley amplió la ventaja tras cabecear un tiro de esquina.

Charlotte FC sufre estrepitosa goleada en Toronto

En el primer tiempo Charlotte FC apenas podía inquietar el arco rival. No parecía el equipo que días antes derrotó al poderoso Chelsea de Inglaterra en un juego amistoso amistoso. Lo de Toronto era imparable.

Al 28’ volvió a marcar, pero el tanto fue anulado. Sin embargo, tres minutos después Bernardeschi disparó desde fuera del área para batir a Kahlina.

El 3-0 ya parecía dejar contra las cuerdas a Charlotte FC. Pero, el golpe final lo dio Toronto al 45+2’.

Ver más: Inter Miami remonta y propina dolorosa derrota a Charlotte FC

Una gran jugada colectiva, que incluyó un exquisito pase de tacón de Insigne, terminó con una sutil vaselina de Bradley para su segundo gol del partido.

El primer tiempo dejó a Charlotte FC en la lona. Para el complemento se lanzó al ataque, pero no pudo recortar la ventaja.

How did you react to this beauty last night?

– @jahkeelerutty 🤯

– Bob 😏 pic.twitter.com/rNNuYRAThh — Toronto FC (@TorontoFC) July 24, 2022

Al minuto 65, The Crown se quedó sin el veterano Christian Fuchs quien fue expulsado tras halar a un rival que se escapaba en un contraataque.

La estrepitosa goleada recibida por Charlotte FC lo deja con dos partidos seguidos de shock. Previamente cayó 3-2 ante Inter Miami después de estar en ventaja por dos goles.

Video: Charlotte FC vence en penales al Chelsea FC