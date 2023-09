Foxborough, MA.- El juego de este sábado será clave en las aspiraciones de Charlotte FC por alcanzar los playoffs de la Major League Soccer. La visita a New England Revolution será casi una final, como el resto de los encuentros.

A Charlotte FC le separan cuatro puntos del noveno puesto de la Conferencia Este, una posición que otorga el último cupo para disputar el comodín de acceso a la postemporada.

The Crown no es el único perseguidor. También luchan por ese puesto Chicago Fire, New York Red Bulls y DC United. New York City FC lo defiende al igual que Montréal, ambos con 37 puntos.

A Charlotte FC le restan cinco partidos por disputar esta temporada. Está a su favor tener menos partidos jugados que los equipos en la lucha.

Charlotte FC en una visita clave a New England Revolution

El equipo de las Carolinas buscará en el Gillete Stadium su primera victoria después de una racha de cinco partidos sin sumar tres puntos (cuatro empates y una derrota).

En el tramo final de la campaña Charlotte FC se lo juega todo. La ventaja es que depende de sí mismo.

New England Revolution, por su parte, tiene un pie en los playoffs y busca escalar para finalizar en la mejor posición posible en la tabla de clasificación de la Conferencia Este.

