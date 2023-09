Charlotte FC dejó escapar la victoria nuevamente

Charlotte, NC.- Charlotte FC dejó escapar la victoria en los minutos finales por tercera vez en los últimos cuatro juegos.

The Crown empató a 2 con Philadelphia Union que evitó la derrota en su visita al Bank of America Stadium al marcar de penal en el minuto 90+7’.

El primer tiempo terminó sin goles pero no sin emociones. Los 45 minutos iniciales tuvieron jugadas de peligro en ambas áreas.

El segundo tiempo activó el marcador. Al minuto 55 Justin Meram abrió el marcador tras aprovechar un balón suelto derivado de una combinación entre Karol Świderski y Enzo Copetti.

Seis minutos más tarde, Świderski cabeceó al fondo de la red un centro desde la derecha de Brandt Bronico para el 2-0.

