Charlotte FC dejó escapar la victoria ante Nashville SC

Nashville, SC.- Charlotte FC dejó escapar la victoria por segundo juego consecutivo y se tuvo que conformar con la igualdad a un gol en su visita a Nashville SC.

El partido disputado en el Nissan Stadium en Tennessee dejó toda la emoción para el final.

El primer tiempo y buena parte del segundo tuvieron escasas ocasiones de gol. Pero, en el último cuarto de juego los equipos comenzaron a buscar más el arco rival, especialmente los locales que tuvieron más oportunidades de anotar.

Después de cumplirse los 90 minutos el marcador no se movió. Sin embargo, en el añadido (90+3’) apareció Scott Arfield para poner arriba a Charlotte FC con un disparo desde la media luna.

An extravagant long-range strike from @scottyarf in stoppage time 🫡 pic.twitter.com/RvmR40ZnRd

The Crown parecía se quedaba con la victoria. El gol silenció el Nissan Stadium. Solo quedaban segundos para que el árbitro pitara el final.

Pero, Nashville SC tuvo espacio para una incursión más en el área que supuso un error en la marcación de Charlotte FC. La jugada terminó en penal de Nathan Byrne sobre Lukas MacNaughton.

Hany Mukhtar transformó la igualdad desde los 12 pasos.

Hany from the spot ties it up for us late 🫡 pic.twitter.com/6aUakKA8lD

— Nashville SC (@NashvilleSC) September 3, 2023