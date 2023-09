Charlotte FC buscará sumar puntos ante Nashville SC

Nashville, TN.- Charlotte FC buscará quitarse rápidamente el sabor amargo del triunfo que se le escapó en la semana ante Orlando City y buscará sumar puntos en su visita ante Nashville SC.

Ambos clubes se enfrentarán el sábado 2 de septiembre en el Geodis Park en Nashville, Tennessee, a partir de las 8:30 am.

Charlotte FC llega al encuentro después de empatar a uno en casa ante Orlando City con un inesperado gol recibido en los minutos finales del juego.

