Charlotte FC buscará la victoria en la casa de St. Louis CITY SC

St. Louis, MO.- Charlotte FC buscará reponerse del tropiezo de la primera jornada de la MLS e intentará sumar tres puntos en la casa de St. Louis CITY SC, un equipo de expansión.

El equipo de Carolina del Norte cayó 1-0 en el Bank of America Stadium en un disputado partido ante New England Revolution.

Charlotte FC ya dejó de ser la franquicia nueva de la Major League Soccer (MLS) que se estrenó la temporada pasada. Ahora, deberá imponer su juego para asentarse como un equipo competitivo en la liga.

El sábado 4 de marzo Charlotte FC enfrentará a St. Louis CITY SC a partir de las 8:30 pm en el Citypark Stadium, St. Louis, Misuri.

Sharpening up for the fight ahead 💪 pic.twitter.com/j4d0bhiuEO

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 1, 2023