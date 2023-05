Charlotte FC buscará extender racha positiva ante Nashville SC

Charlotte, NC.- Charlotte FC recibirá este fin de semana a Nashville SC, en un partido en el que buscará mantener la racha de victorias en Major League Soccer.

The Crown viene de ganar entre semana 2-1 a Chicago Fire con remontada incluida. Ahora suma cuatro victorias seguidas en todas las competiciones, tres de ellas en liga.

Charlotte FC tiene siete partidos seguidos sin conocer la derrota jugando en casa, cinco victorias y dos empates. En partidos de liga son 3 triunfos y dos igualdades.

El rendimiento del equipo de las Carolinas ha ido de menos a más esta temporada que inició con tres derrotas seguidas.

El partido ante Nashville SC se disputará el sábado 20 de mayo a las 7:30 pm en el Bank of America Stadium.

You battled with us all night 👏

Thank you for the amazing support as always fam 💙 pic.twitter.com/FhLTIu2j6R

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 18, 2023