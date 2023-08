Carolina Panthers se quedó corto ante New York Giants

East Rutherford, NJ.- Carolina Panthers se quedó corto en su visita a New York Giants y cayó 21-19 en el segundo juego de pretemporada de la National Football League (NFL).

El equipo de las Carolinas fue dominado en los dos primeros cuartos en los que solo pudo anotas tres puntos. En este período los locales convirtieron todos los puntos del juego.

El panorama en el MetLife Stadium cambió para el segundo tramo del juego. Los Panthers recortaron tres puntos el tercer cuarto y en el último cuarto sumaron 13.

Los Panthers se quedaron a tres puntos de la remontada y primera victoria de la pretemporada. Antes cayeron ante New York Jets 27-0.

Still in it 😤 pic.twitter.com/bE1ML2ptww

— Carolina Panthers (@Panthers) August 19, 2023