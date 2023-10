“Canelo” Álvarez y McGregor se enfrentan… en redes sociales

Ciudad de México, MEX.- Saúl “Canelo” Álvarez y Conor McGregor protagonizaron un breve cruce en redes sociales que recordó los combates respectivos de ambos contra Floyd Mayweather.

Conor McGregor fue el primero en hacerse notar al dirigir una publicación en X contra el boxeador mexicano.

El luchador irlandés escribió sobre un video de la pelea de Álvarez contra Mayweather en 2013: «Le di más golpes a Floyd que ‘Canelo'».

El combate significó la primera derrota como profesional para el mexicano.

One of the greatest performances in Professional Boxing this was. I landed more shots on Floyd than Canelo.

I’d love another go. https://t.co/Abfx7Pcpze

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 17, 2023