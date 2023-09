Bank of America Stadium abre el Upper Bowl

Charlotte, NC.- El Upper Bowl del Bank of America Stadium estará abierto para el próximo juego de Charlotte FC en una jornada marcada por la celebración de la herencia hispana.

Charlotte FC se medirá a DC United el 16 de septiembre, un rival directo en sus aspiraciones de clasificación a los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Ver más: Charlotte FC se une a celebración de la cultura hispana

Para ese día, está preparada «Por La Cultura Night», una jornada temática en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Los boletos para el Upper Bowl están disponibles desde $ 15 para que los aficionados se unan a la celebración en las alturas del estadio, dijo Charlotte FC en un comunicado.

All we've got in this last stretch ⚔️

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 11, 2023