Artistas del medio tiempo del Super Bowl 2022

Los Ángeles, CA.- El evento deportivo más importante de Estados Unidos, el Super Bowl, se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California, entre los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles.

Como ya es tradición, el Super Bowl tiene un show de medio tiempo, donde se presentan a grandes estrellas del momento. Por ejemplo, en el Super Bowl de 2021 el show de medio tiempo estuvo en manos The Weeknd.

Sin embargo, este año se sabe que la edición del Super Bowl LVI, juntará a dos estrellas: una de Rap y otra de Hip Hop.

De esta manera y durante 15 minutos, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blinge y Kendrick Lamar serán los artistas dará el entretenimiento a un estadio con capacidad de 70 mil espectadores. Sin dejar hablar de los millones de personas que estarán sintonizando en vivo por tv, streaming y redes sociales este magno evento.

The most epic, star-studded Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT Film 🎥🌟

Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th.

Watch on YouTube: https://t.co/aKVl3K7UtX pic.twitter.com/g6YtcTqJ8v

— Pepsi (@pepsi) January 20, 2022