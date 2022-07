arranca-fiesta-de-aau-junior-olympics-en-nc

Greensboro, NC.- Más de 16.000 atletas participarán en los AAU Junior Olympics que vuelven a Greensboro, Carolina del Norte, después de su éxito en la edición de 2019.

El evento deportivo se llevará a cabo del 26 de julio al 6 de agosto en la sede de Greensboro Coliseum Complex y en la NC A&T State University.

Deportistas de todo el país con edades entre 8 y 18 años se concentrarán para competir en múltiples disciplinas.

Los juegos de la Unión Atlética Amateur son por excelencia el evento multideportivo juvenil amateur de Estados Unidos.

Need some more information about the 2022 AAU Junior Olympic Games? We got you covered. Just scan the QR codes to watch the live streams for Track and Swimming and get your ticket/event information in one place. pic.twitter.com/ODbyVrCZIr

— AAU Sports (@TheRealAAU) July 25, 2022