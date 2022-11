Tite de Brasil reveló los convocados para la Copa del Mundo

Brasilia, Brasil.- Tite, el entrenador de Brasil, reveló el nombre de los 26 jugadores convocados para jugar en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde hubo algunas sorpresas para los fanáticos de la selección favorita y poseedora del jogo bonito.

En una conferencia de prensa, Tite publicó su elección de jugadores que estaba generando mucha expectativa por algunas confirmaciones de lesiones. Por ejemplo, Philippe Coutinho sufrió una lesión que lo alejó de este Mundial de Fútbol.

Ver más: ¿Quién es Caramelo? el «mejor aficionado del mundo» del Tri

Por otro lado, una de las mayores incógnitas de esta convocatoria de Brasil, el legendario Dani Alves, sí formará parte del equipo brasileño.

Selección de Brasil dio la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022

Al mismo tiempo, Tite también despejó la duda sobre la delantera de la selección pentacampeona. Fue una tarea difícil tomar la decisión dentro de tantas opciones, sin embargo, Gabigol y Roberto Firmino no fueron convocados, en su puesto irán Pedro y Gabriel Martinelli.

De esta manera, Brasil llegará al Mundial Qatar 2022 con la siguiente lista de convocados:

Arqueros de Brasil:

Alisson (Liverpool)

Éderson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores de Brasil:

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militao (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

🇧🇷 @DaniAlvesD2 no está de casualidad en la lista de Tite El lateral brasileño lleva años preparándose para ese momento y lo pueden ver en FIFA+. ¿Tendrá final soñado "Dani Crazy Dream"? 🏆👀 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 7, 2022

Mediocampistas de Brasil:

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Delanteros de Brasil:

Neymar (PSG)

Vinicius (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Jesús (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Ver más: Selección de Estados Unidos pueden ser «muy peligrosos» en Qatar 2022

Juegos de Brasil de acuerdo al grupo G en el Mundial de Qatar 2022:

Fecha 1: 24/11 a las 16.00: Brasil vs. Serbia

Fecha 2: 28/11 a las 13.00: Brasil vs. Suiza

Fecha 3: 02/12 a las 16.00: Brasil vs. Camerún

Video: #ProgresoHispanoNews trae para ti una programación especial del #mundialqatar2022