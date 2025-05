El gobierno de Trump felicitó al nuevo Papa León XIV

Washington.- Tras el nombramiento del primer Papa norteamericano en la historia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump felicitó al cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo Pontífice León XIV.

A través de sus redes sociales, Trump, afirmó que es “un gran honor saber que es el primer Papa estadounidense”.

“¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!”.

Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 8, 2025