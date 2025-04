Anuncian nueva actualización en ChatGPT para compra de productos

Washington.- La reconocida aplicación de Inteligencia Artificial ChatGPT anunció una nueva actualización para que los usuarios puedan “agilizar la compra de productos” en el popular chatbot.

Así lo anunció su empresa matriz OpenAI a través de un comunicado en la que destacó que las nuevas actualizaciones ofrecerán “resultados de los productos se seleccionan de forma independiente y no son anuncios”.

“Estamos experimentando para simplificar y agilizar la búsqueda, comparación y compra de productos en ChatGPT”, afirmó la empresa.

We're excited to announce we’ve launched several improvements to ChatGPT search, and today we’re starting to roll out a better shopping experience.

Search has become one of our most popular & fastest growing features, with over 1 billion web searches just in the past week 🧵

— OpenAI (@OpenAI) April 28, 2025