Culpable por material sexual infantil creado con inteligencia artificial

Charlotte, NC.- Daniel Joseph Broadway, de 53 años de edad, de Charlotte, compareció ante un tribunal federal y se declaró culpable de posesión de imágenes generadas por inteligencia artificial de menores participando en conductas sexualmente explícitas y material de abuso sexual infantil (CSAM), anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de NC.

