Dominicano enfrenta 20 años de prisión por agredir a un agente de ICE

New Jersey.- Un migrante proveniente de República Dominicana, fue detenido por agredir un agente de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Así lo anunció la fiscal federal Alina Habba a través de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que detalló que el detenido fue identificado como Darlin León, de 39 años. “Está acusado de un cargo de agresión a un agente federal. León compareció el 28 de marzo de 2025 ante la jueza federal Cathy L. Waldor en el tribunal federal de Newark y fue detenido”.

A Dominican national faces up to 20 years in prison for assaulting a federal ICE officer during deportation proceedings, thanks to the hard work of @USAO_NJ! #OperationTakeBackAmericahttps://t.co/L4WT5p8uvn

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 16, 2025