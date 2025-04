Conducía sin seguro y enfrentó a la policía

Charlotte, NC.- Un hombre de 33 años de edad identificado como Zhaymilik Zhaqua Phillips enfrenta una serie de graves cargos tras un incidente ocurrido en Carolina del Norte. De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), el sospechoso fue detenido luego de protagonizar una peligrosa huida a bordo de un vehículo, situación que culminó con agresión a un agente del orden.

The suspect in this case has been identified as Zhaymilik Zhaqua Phillips, 33. He is charged with:

Assault on Law Enforcement Officer Serious Injury

Possession of Firearm by Felon

Flee/Elude Arrest with Motor Vehicle

Resisting Public Officer

Drive While License Revoked

— CMPD News (@CMPD) April 3, 2025