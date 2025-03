Charlotte, NC.- Raúl Bello Rojas, de 43 años de edad, un inmigrante indocumentado mexicano previamente deportado, compareció ante el tribunal para enfrentar cargos federales por tráfico de cocaína a nivel de kilogramos, posesión ilegal de armas y reingreso ilegal, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Previously deported illegal alien charged with cocaine trafficking, unlawful gun possession, and illegal reentry appears in federal court.

w/ @HSI_Charlotte @CMPD https://t.co/vovnywM4OR

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) March 21, 2025