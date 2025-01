A prisión mexicano indocumentado por tráfico de drogas

Charlotte, NC.- Setenciaron al mexicano indocumentado, Adrián Arroyo-Trujillo, de 32 años de edad, a 180 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada por posesión con intención de distribuir metanfetamina y 24 meses de prisión por reingreso ilegal al país como extranjero deportado, que se cumplirán simultáneamente, anunció Dena J. King, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Mexican national is sentenced to 15 years in prison for drug trafficking and immigration offenses.

