Detienen en Miami a 10 migrantes vinculados en delitos sexuales

Miami.- Al menos 10 migrantes indocumentados presuntamente vinculados en delitos sexuales, fueron capturados en la última semana durante diversos procedimientos en la ciudad de Miami.

Así lo dio a conocer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una nota de prensa, en la que indicaron que durante los operativos estuvieron centrado en la seguridad pública.

Asimismo, destacaron que trabajaron en conjunto con agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. con la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.

Miami Sector Border Patrol agents, @ICEgov, and the Monroe County Sheriff's Office worked together to arrest 10 registered sex offenders. Two Cuban nationals with criminal history were also apprehended.

Read More ➡️ https://t.co/5qNC6pP7MP pic.twitter.com/KGbx0B3J0N

— CBP (@CBP) March 19, 2025