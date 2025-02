Alertan que una de cada 20 mujeres pueden padecer de cáncer de mama

Washington.- Un reciente estudio reveló que una de cada 20 mujeres podrían padecer de cáncer de mama en algún momento de su vida a nivel mundial.

El estudio realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), advirtió que al menos 70 mujeres podrían morir de esta enfermedad. Por lo que estiman que para el año 2050 se podrían registras un millón de muertes al año.

“El estudio concluye que, en promedio, 1 de cada 20 mujeres en todo el mundo será diagnosticada con cáncer de mama en su vida. Si las tasas actuales continúan, para 2050 habrá 3,2 millones de nuevos casos”, indica IARC.

If current rates continue, by 2050 there will be 3.2 million new #BreastCancer cases & 1.1 million breast #cancer-related deaths /yr.

New analysis by IARC & collaborators evaluates latest & future global burden of breast cancer

Published in Nature Medicine

