Trump firma orden ejecutiva para ampliar el acceso a la FIV

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, firmó el martes 18 de febrero una orden ejecutiva para ampliar el acceso a la fertilización in vitro (FIV) para los estadounidenses.

Desde el Despacho Oval en la Casa Blanca, el primer mandatario, afirmó que cumplió su promesa para “ayudar a las familias estadounidenses con los costes asociados para que puedan tener más bebés, basándose en su historial de apoyo a la formación y la estabilidad familiar”.

“Porque queremos más bebés, por decirlo de una manera muy amable. Y por esta misma razón, también permitiremos que los nuevos padres deduzcan los gastos importantes de los recién nacidos de sus impuestos, para que los padres que tengan un bebé hermoso puedan hacerlo, así que estamos a favor de la familia”, destacó Trump.

